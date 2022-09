Des points ayant été attribués aux cinq équipes les plus rapides en Formula EWC et Superstock après les qualifications, hier après-midi, voici ce que cela a changé au classement Équipes dans le Championnat du monde d’Endurance FIM et la Coupe du monde d’Endurance FIM.

Championnat du monde d’Endurance FIM



L’avance de Yoshimura SERT Motul diminue

Arrivée au Circuit Paul Ricard avec 23 points d’avance sur le YART – Yamaha Official Team EWC, Yoshimura SERT Motul voit celle-ci réduite à 22 points.



Le BMW Motorrad World Endurance Team se rapproche

Avant le Bol d’Or, le BMW Motorrad World Endurance Team comptait 11 points de retard sur le TATI Team Beringer Racing, quatrième. Mais cet écart n’est plus que de six points après que la structure belge a empoché cinq points en signant la pole, contre aucun pour sa rivale française.



F.C.C. TSR Honda France à 35 points

En ayant inscrit deux points après les qualifications contre trois pour Yoshimura SERT Motul, F.C.C. TSR Honda France pointe désormais à 35 unités de son adversaire japonaise.



Un point pour le Team Moto Ain

La cinquième place au classement combiné des qualifications a valu un point au Team Moto Ain qui en compte désormais 22.



Coupe du monde d’Endurance FIM



LeTeam 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore(photo) compte 23 points d’avance avant le départ du Bol d’Or, en ayant pris la deuxième place au classement combiné des séances de qualification dans la catégorie Superstock.



Parmi les autres équipes du top 10 après deux manches, seuleNational Motos Hondaa “scoré”, l’entité française ne se trouvant désormais plus qu’un point derrière leTeam Normandie Moto Sporten septième position.



Cinq points pour leWójcik Racing Teamlui valent de passer à la 11e place devant leTeam AviobikeetÉnergie Endurance.RAC41-ChromeburneretSlider Enduranceont aussi marqué en qualifications, mais demeurent 14e et 15e respectivement.



Découvrez comment les points sont inscrits lors du Bol d’Or en cliquantICI.

Ad

FIM EWC Le programme du jour en EWC IL Y A UNE HEURE

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Un objectif élevé pour le Team Bolliger Switzerland en EWC IL Y A 2 HEURES