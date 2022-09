Deux changements de pilote tardifs font les gros titres à deux heures du départ de l’édition qui marque le centenaire du Bol d’Or, manche décisive du Championnat du monde de la FIM 2022.

DENIS REMPLACE UN PELLIJEFF MALADELe Français Kévin Denis remplace Jesper Pellijeff, qui a déclaré forfait pour raison de santé. Marc Moser reste le quatrième pilote de l’équipage. Denis a déjà piloté une Kawasaki en course et a aussi couru en EWC dans le passé.KÓVACS APPELÉ CHEZ MACOLe jeune pilote hongrois Bálint Kóvacs, qui remplissait le rôle de quatrième pilote pour le Wójcik Racing Team en catégorie Superstock, remplace désormais Camille Hedlin.LE TOP POUR TEAM MOTO AINLa cinquième place au général en qualification est le meilleur résultat du Team Moto Ain en EWC, son meilleur tour ayant été plus rapide de 1”8 que celui réalisé en 2021.CHANGEMENT CHEZ 3ART BEST OF BIKEC’est Martin Renaudin (photo) qui, plutôt que Nicolas Escudier, prendra le départ de l’édition du centenaire du Bol d’Or pour 3ART Best of Bike.Auteur de la pole position en Superstock, Kevin Manfredi devrait prendre le départ malgré son accident lors du Warm-Up ce matin.Quadruple vainqueur du Bol d’Or, Jean-Claude Chemarin a rendu visite à son ancienne équipe, National Motos Honda, aujourd’hui.PAS DE REPOS POUR FALCON RACINGLes mécaniciens de Falcon Racing ont travaillé toute la nuit de jeudi à vendredi en raison d’un souci de moteur sur la moto. Pitlane Endurance a été remercié pour avoir fourni de l’aide.Les mécaniciens de l’équipe JMA Racing Action Bike ont reçu un joli coup de boost dans leur préparation pour le Bol d’Or en recevant l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy pour leurs exploits héroïques lors des 24H SPA EWC Motos.Énergie Endurance a indiqué n’avoir plus connu en qualifications le petit souci électronique rencontré par l’équipe lors des tests de mardi.Cliquez ICI pour voir la liste des engagés finale de l’édition du centenaire du Bol d’Or.