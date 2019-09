Les enjeux Superstock au Bol d’Or

La lutte s’annonce intense pour la victoire en Superstock au Bol d’Or. Le Team 33 Coyote Louit Moto et Moto Ain ont entamé leur duel dès les qualifications mais d’autres challengers comptent bien se mêler à la lutte pour le podium sur le circuit Paul Ricard.

Vainqueur de la Coupe du Monde FIM d’Endurance la saison dernière, Moto Ain arrive au Bol d’Or en favori avec Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Hugo Clère. Sur sa route, cette équipe soutenue par Yamaha trouve déjà un challenger sérieux, le Team 33 Coyote Louit Moto. La Kawasaki #33 confiée à Enzo Boulom, Christian Gamarino et Kevin Manfredi a pris le meilleur hier vendredi en qualifications et partira cet après-midi en 8e position sur la grille juste devant la Yamaha Moto Ain.

Avec des équipages très homogènes, ces deux équipes sont attendues dans le Top10 en course. La concurrence sera rude car le podium Superstock est aussi dans le viseur d’une poignée de teams performants dans cette catégorie. 14e sur la grille de départ, le BMRT 3D Maxxess Nevers confie sa Kawasaki à Anthony Loiseau, Jonathan Hardt et Julien Pilot. Deuxième de la Coupe du Monde FIM d’Endurance la saison dernière, le GERT56 by GS Yuasa a une revanche à prendre. Ce sera la mission de Stefan Kerschbaumer, Lucy Glöckner et Pepijn Bijsterbosch au guidon de la BMW #56. L’an dernier au Bol d’Or, le GERT56 s’était imposé en Superstock.

Le No Limits Motor Team, sur le podium l’an dernier, est aussi à surveiller. Cette équipe italienne sur Suzuki associe Luca Scassa, Eddy Dupuy et Christopher Kemmer. Motors Events (Suzuki), de retour avec James Westmoreland, Johan Nigon et Florent Tourné, pointe aussi le Top25 sur la grille de départ.

On compte 29 équipages Superstock sur les 56 teams attendus au départ.

Un classement dédié

Pour mettre en valeur les performances des meilleurs équipages Superstock, le règlement prévoit cette saison le retour à un classement particulier pour cette catégorie. 40 points seront attribués au vainqueur et les 20 premiers classés en Superstock prendront des points au classement de la Coupe du Monde FIM d’Endurance 2019-2020.

Bol d'Or 2019 - Grille de départ provisoire

