Deux journées d’essais du Championnat du monde d’Endurance FIM sur le Circuit de Spa-Francorchamps se sont terminées aujourd’hui (mercredi) avec le BMW Motorrad World Endurance Team en haut de la hiérarchie.

L’équipe a réalisé un temps de 2’20”887 lors de la séance de mardi sur le tracé de 6,985 kilomètres qui se prépare à accueillir les 24H SPA EWC Motos du 4 au 5 juin, avant se se montrer encore plus rapide lors de la séance finale de mercredi après-midi avec un chrono de 2’20”344.



Dans des conditions plus chaudes le deuxième jour, la performance de référence de la structure belge, établie lors d’une première journée plus fraîche, n’a pas pu être améliorée ce matin, puisque le YART – Yamaha Official Team EWC autrichien a réalisé le meilleur tour en 2’21”064.



Cependant, il y a eu d’autres améliorations cet après-midi derrière le BMW Motorrad World Endurance Team qui a terminé en tête du classement. Les équipes Yoshimura SERT Motul, YART – Yamaha Official Team EWC et F.C.C TSR Honda France sont toutes passées sous la barre des 2’21”000, soulignant la nature passionnante de l’EWC.



Un dernier test collectif est prévu sur le légendaire site belge le 31 mai avant les essais et les qualifications des 24H SPA EWC Motos les 2 et 3 juin. CliquezICIpour plus d’information sur le chronométrage assuré par Races Information Services.

