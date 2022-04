La course aux titres dans le Championnat du Monde d’endurance FIM, qui comprend les 24H SPA EWC Motos, sera diffusée en direct à la télévision et à la demande en Belgique après la confirmation d’un accord entre le promoteur de l’EWC, Discovery Sports Events, et la RTBF.

Facilité par Zelos Media, une filiale du groupe fondé par Freddy Tacheny, l’accord apporte l’ultime test à grande vitesse de la moto et du pilote aux spectateurs dans toute la Belgique, en commençant par les 24 Heures Motos au Mans, en France, à partir de demain (16-17 avril).



Toutes les courses de l’EWC seront disponibles en direct et en intégralité sur le service de streaming Auvio de la RTBF et par le biais d’un bouquet de résumés sur Tipik, une chaîne de télévision détenue et exploitée par la RTBF. Cela signifie une couverture complète en direct des 24H SPA EWC Motos (4-5 juin), qui font revivre l’esprit des 24 Heures de Liège, autrefois un pilier du calendrier EWC, alors que le légendaire circuit des Ardennes accueille des courses de moto de niveau international pour la première fois depuis 2001 sur un tracé rénové.



Le calendrier 2022 de l’EWC comprend également les 8 Heures de Suzuka (7 août) au Japon et l’édition du 100e anniversaire du Bol d’Or sur Circuit Paul Ricard en France, qui constitue une troisième course de 24 heures pour l’EWC les 17 et 18 septembre.



Le Belge Xavier Siméon, pilote Yoshimura SERT Motul, faisait partie de l’équipe Suzuki qui a remporté le Championnat du Monde d’Endurance FIM 2021, tandis que le BMW Motorrad World Endurance Team est basé dans le pays.



Six constructeurs de motos et trois fabricants de pneumatiques sont représentés, et 13 champions EWC actuels ou anciens font partie du plateau de 52 machines inscrites aux 24 Heures Motos.

Ad

FIM EWC Le programme de ce samedi en EWC IL Y A UNE HEURE

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Clere espère d’autres bons moments pour le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore en EWC IL Y A UNE HEURE