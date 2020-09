Malgré le huis-clos et les conditions particulières imposées par les restrictions sanitaires, la 43e édition des 24 Heures Motos 2020 disputée les 29 et 30 août au Mans a très largement mobilisé les fans d’Endurance tout au long du week-end de course.

Diffusée en direct sur les cinq continents grâce au réseau Eurosport et ses distributeurs, les 24 Heures Motos, 3eme manche de la saison 2019-2020 du championnat du monde d’Endurance FIM EWC, a connu un très large succès d’audience.

FIM EWC Grande finale annoncée à Estoril le 26 septembre 02/09/2020 À 12:53

En Europe, plus de 8 millions de spectateurs TV ont vécu en direct cette course intense qui marquait le retour du championnat après 8 mois après la dernière manche en Malaisie. Grâce à près de 21 heures de direct TV Eurosport diffusés dans plus de 50 pays et 15 h 30 de live sur La Chaîne l’Équipe en France, les spectateurs n’ont rien manqué de cette course palpitante et très disputée.

Les fans ont aussi pu bénéficier d’une couverture en direct intégrale des 24 Heures Motos sur la plateforme digitales d’Eurosport, Hulu au Japon du réseau Nippon TV tout comme Motorsport TV sur les continents américains et en Asie.

Tous les compteurs sont également en hausse sur nos réseaux sociaux. Pour le seul week-end de la course, ils ont mobilisé nos 150 000 fans avec 1,9 millions de vues pour les 30 vidéos publiées, 9,3 millions de personnes touchées par nos publications et plus de 400 000 interactions.

La couverture média digitale est elle aussi intéressante avec 560 articles parus sur le web avec une portée très élevée. La France, le Japon, l’Allemagne et l’Italie ont été particulièrement actifs dans ce domaine.

EWC 360 Fan Tour by TAG Heuer, plateforme vidéo innovante et immersive développée en partenariat avec l’ACO, organisateur des 24 Heures Motos, a connu un très vif succès avec des visiteurs connectés sur plus de 88 nations. Expérience inédite de vidéos 360° au cœur de la course, cette plateforme a proposé durant tout le week-end un programme des contenus inédits aux fans d’endurance : 18 vidéos étonnantes et singulières pour découvrir les coulisses de l’Endurance ainsi qu’une visite exclusive de la pitlane et des boxes façon Street View a été particulièrement appréciée.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Wójcik Racing Team, vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy aux 24 Heures Motos 31/08/2020 À 13:10