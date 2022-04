Le Yoshimura Suzuki Endurance Racing Team Motul, basé au Mans, est dans les derniers stades de la préparation pour défendre de sa couronne dans le Championnat du Monde d’Endurance FIM lors d’un rendez-vous qu’il a remporté en 2021.

Gregg Black, Sylvain Guintoli et Xavier Siméon ont décroché la victoire aux 24 Heures Motos la saison dernière, donnant ainsi le coup d’envoi à la quête du titre EWC de Yoshimura SERT Motul.



Après les deux jours de Pré-Test officiels du mois dernier au Mans, Damien Saulnier, directeur de l’équipe Yoshimura SERT Motul, a déclaré :“Nous avons eu deux journées complètement différentes avec des conditions de piste que nous sommes susceptibles de rencontrer pendant la course. La première journée sur le sec, nous avons pu essayer beaucoup de choses que Yoshimura avait préparées pendant les essais hivernaux avec Kazuki Watanabe, et qui se sont avérées positives. Les retrouvailles avec toute l’équipe ont été très agréables, car nous ne nous étions pas vus de tout l’hiver.”



“Les conditions météorologiques mitigées de la deuxième journée, avec une piste grasse le matin, ont été mises à profit pour préparer la course. Nous avons notamment travaillé sur les limites d’utilisation des pneus pluie et des slicks, et avons fait tourner les pilotes pour qu’ils s’acclimatent à ces conditions délicates. La piste ayant séché en fin de journée, nous avons pu effectuer quelques tours rapides et améliorer les chronos de la veille.”



La 45e édition des 24 Heures Motos se déroule de demain (jeudi) à dimanche, la course débutant à 15h00 CET.

