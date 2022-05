Près de 40 équipages tenteront de s'imposer en Championnat du Monde d'Endurance FIM lorsque le Circuit de Spa-Francorchamps accueillera le deuxième rendez-vous de la saison, du 2 au 5 juin.

Sur les 39 engagés, 14 le sont dans la catégorie phare Formula EWC et 24 dans le cadre de la Coupe du Monde FIM Superstock (dont 19 en lice pour le Dunlop Superstock Trophy.) Six constructeurs de motos (BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha) seront représentés par les équipes EWC, ainsi que trois fabricants de pneus (Bridgestone, Dunlop et Pirelli). Cliquez ICI pour consulter la liste provisoire des concurrents.



Les équipes de Formule EWC suivantes (classées par ordre de numéro de course) participeront au Championnat du Monde d'Endurance FIM lors des 24H SPA EWC Motos :

Yoshimura SERT Motul, Tati Team Beringer Racing, F.C.C. TSR Honda France, ERC Endurance-Ducati, YART – Yamaha Official Team EWC, Team Bolliger Switzerland, Webike SRC Kawasaki France, Maco Racing, BMW Motorrad World Endurance Team, Motobox Kremer Racing, Wójcik Racing Team EWC, Team LRP Poland, Moto Ain, Viltaïs Racing Igol



Parmi les équipes de la Coupe du Monde d'Endurance FIM (Superstock) participant aux 24H SPA EWC Motos, les suivantes sont éligibles pour le Dunlop Superstock Trophy du promoteur EWC Discovery Sports Events :

Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, Team 202, BMRT 3D Maxxess Nevers, TRT27 Bazar 2 La Bécane, Team 33 Louit April Moto, JMA Racing – Action Bike, 3ART Best of Bike, RAC 41 ChromeBurner, No Limits Motor Team, National Motos Honda, Players, OG Motorsport by Sarazin, Pitlane Endurance – JP3, Énergie Endurance 91, Team LH Racing, ADSS97, Aviobike, Falcon Racing, Wójcik Racing Team STK



Les équipes suivantes sont éligibles pour l'Independent Trophy du promoteur de l'EWC, Discovery Sports Events, lors des 24H SPA EWC Motos :

Tati Team Beringer Racing, Team Bolliger Switzerland, Maco Racing, Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, Team 202, BMRT 3D Maxxess Nevers, TRT27 Bazar 2 La Bécane, Team 33 Louit April Moto, JMA Racing – Action Bike, 3ART Best of Bike, RAC 41 ChromeBurner, No Limits Motor Team, National Motos Honda, Players, Motobox Kremer Racing, OG Motorsport by Sarazin, Wójcik Racing Team EWC, Pitlane Endurance – JP3, Team LRP Poland, Énergie Endurance 91, Team LH Racing, Moto Ain, ADSS97, Aviobike, Falcon Racing, Viltaïs Racing Igol, Wójcik Racing Team STK



Des pilotes de retour après avoir manqué les 24 Heures Motos

Plusieurs pilotes seront de retour en action après avoir été privés des 24 Heures Motos en raison de blessures. Parmi eux, Sheridan Morais et Randy Krummenacher, qui n'ont pas pu courir au Mans le mois dernier. La liste définitive des participants sera publiée avant le départ de la course.

