Après deux saisons d’apprentissage en catégorie EWC et une 11e place l’an dernier, le Tati Team veut encore progresser. « On se prépare à gravir les échelons, annonce Patrick Enjolras. L’objectif est de gagner au moins 5 places au classement. Il y a de plus en plus de concurrence en EWC donc c’est de plus en plus difficile. L’apprentissage est long et les réglages sur la machine sont de plus en plus pointus. Pour progresser, on a besoin de bon matériel et de bons pilotes ».