La troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, les 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, a un format différent des autres concernant la façon dont est formée la grille de départ.

Vendredi, les pilotes Bleus, Jaunes et Rouges de chaque équipage ont réalisé leurs chronos dans les première et seconde séances de qualification. Mais ce n’est pas terminé.Les meilleurs temps de qualification de tous les pilotes d’une moto sont additionnés puis divisés par le nombre de membres de l’équipage pour donner un temps moyen. Les dix équipages les plus rapides se retrouvent ensuite pour le Top 10 Trial qui aura lieu samedi à partir de 15h30, heure locale (8h30 CET et à Paris).Les équipes ont sélectionné deux de leurs pilotes pour ce Top 10 Trial au cours duquel chacun couvrira un tour. Leurs chronos seront combinés et la grille de départ de dimanche sera alors établie.Les 5-4-3-2-1 points des qualification seront attribués après le Top 10 Trial plutôt qu’au terme de la Seconde Qualification, comme c’est le cas sur les autres rendez-vous de l’EWC.Alors, quels sont les dix équipages qualifiés pour le Top 10 Trial ?