Les pilotes ERC Endurance-Ducati font tout ce qu’ils peuvent pour rattraper le temps perdu sur les 24H SPA EWC Motos.

L’équipe allemande a subi un revers d’entrée de jeu, étant contrainte à effectuer un arrêt prématuré et imprévu dans cette manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, en raison d’un souci de pompe à essence.



Alors qu’elle était tombée en 27e position après deux heures de courses, les efforts combinés de ses pilotes David Checa, Chaz Davies et Xavi Forès lui ont permis de revenir dans le top 10 alors que moins de 14 heures restent à couvrir.



Un message de l’équipe a indiqué :“Après un problème technique qui a demandé plus de sept minutes dans les stands, les pilotes donnent tout ce qu’ils peuvent pour remonter au classement.”

