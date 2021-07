Au guidon de la Yamaha du Wójcik Racing Team, Gino Rea a décroché la 3e place aux 12 Hours of Estoril 2020 avec Broc Parkes et Sheridan Morais. Il retrouvera donc la piste portugaise avec plaisir.

« Le tracé est un parfait mélange de courbes différentes et de lignes droites. Le dernier virage, par exemple, est long et rapide. Il découche sur une très très longue ligne droite puis la première courbe demande un freinage maximum dans ce virage très serré. Plus loin, il y a cette chicane lente qui ouvre sur une longue courbe à droite. J’apprécie vraiment ce mix de virages lents, rapides, serrés et ouverts. Pour résumer Estoril en 3 mots, je dirais : rapide, lent et fun. »

Malmené aux 24 Heures Motos il y a quelques semaines, le Wójcik Racing Team a des points et une revanche à prendre au Portugal. Gino Rea, Sheridan Morais et Christoffer Bergman seront au guidon à Estoril samedi 17 juillet. « Il faudra être rapide et compétitif en piste mais éviter les erreurs, explique Gino Rea. C’est un équilibre délicat. Par rapport à une course de 8 h, les 4 h de plus en font une épreuve difficile. Le départ est donné à 9 h du matin ce qui impose de se réveiller tôt et l’arrivée se fait à la nuit à 21 h. C’est donc une longue journée d’action intense. »

