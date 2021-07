Pilote du BMW Motorrad World Endurance Team, Markus Reiterberger est impatient de retrouver le circuit portugais qui accueillera les 12 Hours of Estoril le samedi 17 juillet.

Markus Reiterberger fait partie de ces pilotes qui apprécient particulièrement ce circuit proche de Lisbonne. « J’aime vraiment cette piste, en particulier le dernier virage qui ramène sur la ligne droite et la partie médiane qui est aussi très sympa. La chicane lente est un peu spéciale et délicate à négocier mais il n’y a rien que je n’aime pas sur ce tracé. Je l’adore !Si je devais résumer Estoril en trois mots, je dirais : l’été, formidable et rapide. »

Après une troisième place aux 24 Heures Motos, manche d’ouverture de la saison FIM EWC 2021, le BMW Motorrad World Endurance Team est un candidat à la victoire aux 12 Hours of Estoril. Au guidon de la BMW M 1000 RR, Markus Reiterberger sera associé à Javier Forés et Kenny Foray.

