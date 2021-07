Marvin Fritz fait partie de l’équipage vainqueur en septembre dernier aux 12 Hours of Estoril. Avec Karel Hanika et Niccolò Canepa, il a mené le YART – Yamaha Official EWC Team sur la plus haute marche du podium au Portugal. Marvin Fritz nous parle du circuit d’Estoril.

« Pour moi, c’est l’un des meilleurs circuits. J’aime beaucoup le secteur où il faut enrouler surtout dans sa première partie. J’aime aussi le gros freinage après la longue ligne droite de départ et la ligne droite intérieure. Puis il y a la chicane lente si particulière et la longue courbe à droite qui ramène vers la ligne droite de départ. Quand vous êtes dans ce virage, vous avez l’impression qu’il ne va jamais finir. J’adore vraiment rouler là-bas avec notre R1 du YART.Si je devais résumer Estoril en trois mots, je dirais : rapide, gros freinages et très sombre la nuit. »

Après son abandon sur casse moteur aux 24 Heures Motos, le YART – Yamaha Official EWC Team doit reprendre de gros points aux 12 Hours of Estoril. Pour Marvin Fritz, la stratégie est claire. « Nous allons pousser dès le départ. Nous avons de très bons souvenirs de la course de l’an dernier. Nous avions un très bon feeling avec la moto et les pneus Bridgestone. Nous avons donc hâte de commencer les tests privés là-bas dès le mardi de la semaine de course. »

