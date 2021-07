Pilote du F.C.C. TSR Honda France, Mike di Meglio est l’auteur du meilleur tour en course aux 12 Hours of Estoril 2020. L’équipe japonaise Honda a terminé deuxième l’an dernier au Portugal dans le sillage du vainqueur YART – Yamaha Official EWC Team. Mike di Meglio nous parle du circuit d’Estoril.

« Estoril est un circuit étroit et très technique et le niveau du championnat augmente. Être rapide sur un tour, c’est bien mais il faut réussir à être rapide sur la longueur du relais pour faire la différence. Ce n’est pas un circuit où il est facile de doubler. Dans la première partie, il est possible de doubler sur les freins. Mais à la sortie de la chicane lente, c’est plus compliqué. Il faut garder de la vitesse sans être trop gêné pour ne pas perdre du temps. L’équipe a travaillé pour régler le souci électrique du Mans. J’avais aussi demandé des modifications sur le châssis que nous devrions essayer à Estoril. »

