Les préparatifs pour le Championnat du monde d’Endurance FIM 2023 sont officiellement lancés avec la publication du calendrier officiel de cette saison à venir.

Comprenant quatre rendez-vous prestigieux – 24 Heures Motos, 24H SPA EWC Motos, 8 Heures de Suzuka et Bol d’Or –, ce calendrier a été approuvé par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM).



Les rendez-vous qui composent le programme EWC 2023 sont les quatre qui ont déjà constitué un défi excitant à relever pour les pilotes EWC ainsi que leurs équipes en 2022 et proposé un spectacle passionnant aux spectateurs présents en bord de piste, mais aussi regardant à la télévision ou en ligne dans le monde entier.



En conservant cette formule gagnante, Discovery Sports Events, le promoteur de l’EWC, est en mesure d’offrir un calendrier qui offre de la cohérence et de la stabilité dans une période d’incertitude d’un point de vue économique et alors que pandémie mondiale de Covid-19 demeure.



Quatre manches pour la saison 44

La saison 44 du Championnat du monde d’Endurance FIM débutera au Mans, en France, avec les 24 Heures Motos prévues du 13 au 16 avril. Le Circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique, accueillera la seconde course, celle des 24H SPA EWC Motos, du 15 au 18 juin. Elle sera suivie des 8 Heures de Suzuka, au Japon, du 28 au 30 juillet. Enfin, le Bol d’Or, troisième course de 24 heures et qui a célébré son 100e anniversaire ce mois-ci, sera la manche décisive de l’EWC sur le Circuit Paul Ricard, dans le Midi de la France, du 14 au 17 septembre.



François Ribeiro, Directeur de Discovery Sports Events, déclare :« Il était très important de poursuivre sur la dynamique positive de la saison 2022 en annonçant aussi rapidement que possible le programme prévu pour 2023, et nous sommes très heureux de présenter un calendrier qui offre cohérence et stabilité en cette période incertaine au plan mondial. Le Mans, Spa-Francorchamps, Suzuka, Paul Ricard : nous ne courrons que sur des circuits emblématiques et chacune des manches sera un défi pour les pilotes comme pour leurs machines, ce qui va de soi en endurance. »



Championnat du monde d’Endurance FIM 2023 : calendrier provisoire*

Manche 1 :24 Heures Motos (Circuit Bugatti, Le Mans, France), 13-16 avril 2023

Manche 2 :24H SPA EWC Motos (Circuit de Spa-Francorchamps, Belgique), 15-18 juin 2023

Manche 3 :8 Heures de Suzuka (Circuit de Suzuka, Japon), 28-30 juillet 2023**

Manche 4 :Bol d’Or (24 heures, Circuit Paul Ricard, Le Castellet, France), 14-17 septembre 2023

