Les Superstock dans le Top10

Les meilleurs Superstock, GERT56 et Junior Team LMS Suzuki, se battent dans le Top10 après 5 heures de course au Bol d’Or.

La lutte continue entre le Gert56 (BMW) et le Junior Team Le Mans Sud Suzuki pour le commandement en Superstock. Ils pointent après 5 heures de course en 9e et 10e position avec un écart de quelques secondes seulement.

Le Tati Team Trick Star (Kawasaki) tient fermement la troisième place Superstock devant le Team 18 Sapeurs Pompiers (Kawasaki) et JMA Motos Action Bike (Suzuki).

La catégorie a déjà perdu deux de ses ténors. Le Team 33 Coyote Louit Moto, meilleur Superstock sur la grille de départ et en tête de la catégorie en début de de course, est rentré au box pour des problèmes moteur.

Pour Moto Ain (Yamaha), l’abandon a été signé un peu avant 3 h de course sur casse de boite de vitesse.

Abandon aussi pour Energie Endurance, cadre endommagé dans la chute collective provoquée vers 19 h par la fuite d’huile de la YART Yamaha. Cette chute a aussi touché AM Moto Racing Compétition qui a rétrogradé au classement.

Bol d'Or 2018 - Classement après 5 h de course

