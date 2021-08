Programmés le 7 novembre au Japon, les Suzuka 8 Hours sont annulés en raison de la crise sanitaire qui s’est amplifiée sur l’archipel lors des dernières semaines. Afin de soutenir le calendrier FIM EWC 2021, une nouvelle épreuve européenne, les 8 Hours of Most, s’inscrit au calendrier en remplacement des 8 Hours of Oschersleben, initialement prévus en mai. Les 8 Hours of Most, épreuve finale du championnat du monde FIM EWC 2021 et de la Coupe du Monde FIM d’Endurance, se disputeront le samedi 9 octobre en République tchèque lors d’un double événement moto et auto avec une épreuve WTCR.

Après consultation avec les autorités locales, Mobilityland, organisateur des Suzuka 8 Hours, la FIM, Fédération Internationale de Motocyclisme, et Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, ont décidé d’annuler les Suzuka 8 Hours qui devaient avoir lieu le 7 novembre 2021 au Japon.

Cette grande épreuve du championnat du monde FIM d’Endurance sera au rendez-vous en juillet 2022.

Une nouvelle épreuve européenne est d’ores et déjà inscrite au calendrier FIM EWC 2021. Les 8 Hours of Most se disputeront le samedi 9 octobre en République tchèque dans le cadre d’un double événement qui réunira FIM EWC et FIA WTCR. Ces deux séries internationales organisées par Eurosport Events ont déjà été liées en Slovaquie et à Sepang en Malaisie.

Cette nouvelle épreuve européenne remplace la course d’Oschersleben, initialement prévue en mai 2021.

Après le Bol d’Or qui aura lieu les 18 et 19 septembre au Castellet, la 1ère édition des 8 Hours of Most du 9 octobre sera la finale 2021 du championnat du monde FIM d’Endurance et de la coupe du monde FIM d’Endurance. Le barème de points sera valorisé à 150 % comme le prévoit le règlement, soit 45 points à prendre pour le vainqueur de l’épreuve dans chaque catégorie.

Jorge Viegas, Président de la Fédération Internationale de Motocyclisme« Malheureusement, ce que nous craignions le plus est maintenant arrivé.Une augmentation exponentielle du nombre de personnes infectées par le COVID-19 au Japon après les Jeux Olympiques signifie que le gouvernement japonais ne permettra désormais pas aux Suzuka 8 Hours de se dérouler comme prévu, malgré les énormes efforts déployés par Mobilityland et Eurosport Events.Au nom de la FIM, je voudrais offrir un mot d'optimisme pour l'avenir, car je suis convaincu que cet événement phare reviendra plus fort que jamais.Et quand ce sera le cas, nous serons là avec le MFJ, Mobilityland et Eurosport Events.Afin de maintenir le nombre d'événements, nous activerons le plan B avec une course à l'Autodrom Most en République tchèque le 9 octobre.Ce sera une épreuve mixte auto et moto comme ce fut le cas en Slovaquie et en Malaisie il y a deux ans. »

Kaoru Tanaka, President Directeur de Mobilityland Corporation« Nous étions en pleine préparation de la course d’Endurance « Coca Cola » Suzuka 8 Hours qui devait se disputer pour la première fois depuis deux ans mais une décision difficile a dû être prise. Nous n’avons pas eu d’autre choix que l’annulation. Il est très regrettable pour nous d’être contraints à annuler les Suzuka 8 Hours pour la deuxième année consécutive car c’est une course très importante pour tout le monde. Mais nous poursuivrons notre préparation des Suzuka 8 Hours en 2022 pour en faire un événement plus attractif que jamais pour les fans et pour tous ses acteurs. »

François Ribeiro, Head of Eurosport Events« Nous nous sommes résignés à annuler les Suzuka 8 Hours après consultation avec les autorités locales. Je partage la déception de Mobilityland, des teams d’endurance, des fans, sponsors et diffuseurs qui auraient tous souhaité clôturer la saison début novembre à Suzuka. Nous resterons en Europe après le Bol d’Or pour courir une course de 8 heures le 9 octobre sur le circuit de Most qui vient d’accueillir le WSBK. Eurosport Events mettra tout en œuvre avec la FIM pour assurer le succès de cette course.»

