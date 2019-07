Les Suzuka 8 Hours Grand Finale FIM EWC 2018-2019 sera à suivre en direct et en intégralité dimanche 28 juillet sur les cinq continents.

De la procédure de départ à la cérémonie du podium, les Suzuka 8 Hours seront à vivre en direct et en intégralité sur Eurosport 2 de 4 h 15 à 13 h CEST. La finale FIM EWC 2018-2019 sera ainsi diffusée dans plus de 60 pays ainsi que sur Eurosport Player avec des commentaires anglais et français.

Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, distribue désormais les courses Championnat du Monde FIM d’Endurance auprès de plus de vingt diffuseurs dans le monde entier.

Deux nouvelles chaines se joignent à la diffusion internationale du FIM EWC. Motortrend aux Etats-Unis et au Canada, en Amérique Latine et en Afrique diffusera l’intégralité de la course en direct via sa plateforme digitale. La chaine Sky NZ proposera aussi les Suzuka 8 Hours en live intégral en Nouvelle-Zélande.

Les Suzuka 8 Hours seront également à suivre en direct et en intégralité par les fans japonais grâce à la plateforme digitale Hulu et sur les chaines du groupe Nippon TV, G+, BS NTV et BS NTV2.

En France, La Chaine L’Equipe sera en direct de 8 h à 12 h 45 après avoir proposé un retour sur les premières heures de course.

Et pour être au cœur des Suzuka 8 Hours dès le Top10 Trial, suivez le Live Facebook FIM EWC qui sera lancé samedi 27 juillet à 15 h 30, heure locale, pour cette Superpole particulière à Suzuka avec les dix meilleures équipes à l’issue des qualifications.

Le magazine « EWC All Access » reviendra sur les grands moments de la course dès mardi 30 juillet à partir de 22 h CEST sur Eurosport. Ce magazine « EWC All Access » ainsi qu’un résumé de 44 minutes de la course seront diffusés dans 42 pays d’Asie (Fox Sports Asia), au Japon (BS Nippon), aux Etats-Unis et au Canada (Motortrend), en Nouvelle-Zélande (Sky NZ) en Inde (Dsport), aux Philippines (Hyper), au Brésil (Band Sports), en Afrique sub-saharienne (Kwesé Free Sports), en Italie (SkySport et Corse di Moto), en Espagne (Garage TV), en Grande-Bretagne (Quest), en Pologne (Motowizja), en République Tchèque (CT Sport Channel) et en Russie (Motosport TV).

Pour ne rien manquer, suivez aussi les Suzuka 8 Hours sur le site fimewc.com, sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube et avec le live timing et l’application mobile FIM EWC.

Suzuka 8 Hours 2019 - Programme international de diffusion Eurosport

