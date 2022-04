Le Championnat du Monde d'Endurance FIM 2022 est prêt pour une nouvelle grande année de retransmissions en direct avec des partenaires de diffusion dans le monde entier pour couvrir les 24 Heures Motos, qui ouvrent la saison au Mans.

Avant le coup d'envoi d'une nouvelle année d'action très attendue en EWC, le promoteur du championnat, Discovery Sports Events, a le plaisir de dévoiler les partenaires qui couvriront la 45e édition des 24 Heures Motos, soit en direct, soit par le biais de résumés.



Avec des partenariats en place dans tous les territoires, aucun passionné ne devrait manquer de suivre l'action de jour comme de nuit, alors que commence le test d’endurance ultime du pilote et de la machine pour 2022.



EWC 24 Heures Motos : couverture en direct



Eurosport :Europe, ainsi qu’Asie-Pacifique et régions océaniques



RTBF Auvio :Belgique



J SPORTS :Japon



L’Équipe :France



Motorsport TV :Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique et Moyen-Orient



RTL Play :Luxembourg



Servus TV :Autriche, Allemagne et Suisse



Sky :Nouvelle-Zélande



Motortrend :États-Unis et Canada



EWC 24 Heures Motos : résumés



Astro :Malaisie



beIN sports :AMNO



beIN sports :Asie (+ course en différé)



corsedimoto.com :Italie



Eurosport :Europe, ainsi qu’Asie-Pacifique et régions océaniques



RTBF Auvio :Belgique



J SPORTS :Japon



MAVTV :États-Unis et Canada



Direct TV :Amérique latine



Fox :Mexique



RTL Play :Luxembourg



RTVS :Slovaquie



Servus TV :Autriche, Allemagne et Suisse



Sky :Nouvelle-Zélande



Fox :Australie



Super Sport :Afrique du Sud et Afrique subsaharienne



Les 24 Heures Motos, qui débuteront à 15h00 CET le samedi 16 avril, sont la première de trois courses disputées de jour comme de nuit au calendrier EWC 2022. Six constructeurs et trois manufacturiers de pneus seront représentés, et 13 champions EWC seront présents sur un plateau de 52 motos.

