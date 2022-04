Six mois après que la finale du Championnat du Monde d'Endurance FIM 2021 se soit décidée pour 0,070 seconde, le test ultime du pilote et de la machine qu'est cette compétition fait son retour en piste au Mans la semaine prochaine (14-17 avril) pour la 45e édition des 24 Heures Motos.

Vendredi 15 avril :

Le rendez-vous d'ouverture de la saison 2022 de l'EWC est l'une des trois courses disputées de jour et de nuit du calendrier, avec le retour des 24H SPA EWC Motos à Spa-Francorchamps, en Belgique, et l'édition du centenaire du Bol d'Or au Circuit Paul Ricard, en France.Sur le circuit Bugatti long de 4,185 kilomètres, les 24 Heures Motos promettent d'être une course pleine d'action. Le nombre de participants est le plus élevé depuis trois ans avec 52 motos et 13 pilotes qui ont déjà fait partie d'un équipage ayant remporté le Championnat du Monde d'Endurance FIM.45e 24 Heures Motos, Championnat du Monde d'Endurance FIM 2022, Manche 114-17 avril 2022Circuit Bugatti, Le Mans, France4,185 kilomètres15h00 CET, samedi 16 avrilTeam SRC Kawasaki France (Randy de Puniet) 1min35,730 en 2017Team SRC Kawasaki France (Randy de Puniet) 1min36,408 en 2017Après deux années de restrictions dues à la COVID-19, les 24 Heures Motos sont à nouveau ouvertes au public. L'ambiance est la même que pour la course équivalente sur quatre roues et la victoire apporte les mêmes honneurs, ainsi que des points cruciaux au championnat.L'année dernière, l'événement, qui s'est tenu à la mi-juin, s'est terminé par une victoire à domicile de l'équipe Yoshimura SERT Motul, basée à proximité du paddock du Mans et qui a remporté le Championnat du Monde d'Endurance FIM à la fin de la saison.Le retour à la date traditionnelle d'avril augmente le défi auquel devront faire face les pilotes, les équipes et les manufacturiers de pneus, notamment en raison de la perspective de conditions météo changeantes, d'une diminution de la lumière du jour et de la possibilité de températures ambiantes et au sol plus froides.Le héros local Louis Rossi explique : "La météo est toujours le grand point d'interrogation. Au Mans, le temps peut être beau un jour et très mauvais le lendemain. Vous devez vous adapter à chaque situation et la nuit est un moment difficile, car vous devez vous adapter aux conditions froides. Mais ce sont les 24 Heures et cela fait partie de cette course spectaculaire.""S'il fait froid, c'est très physique parce qu'il y a une grande tension, vous êtes assez fatigué et vous devez essayer de gérer votre cerveau comme votre corps pour être en forme pendant toute la nuit. Ensuite, lorsque le soleil commence à se lever, vous retrouvez un peu d'énergie pour terminer la course. Mais c'est sûr que la fin de la nuit est à chaque fois un moment difficile.""C'est une course mythique, surtout pour moi, car je suis né au Mans et je vis au Mans, donc c'est un circuit très spécial de mon point de vue. J'aime l'atmosphère qui y règne et le retour du public est génial pour tout le monde, c'est sûr. Nous sommes impatients que la course ait lieu."*Les 24 Heures Motos 2022 constituent la 45e édition de l'événement et, pour la deuxième année consécutive, la manche d'ouverture de la saison du FIM EWC.*Après deux années sans spectateurs pour cause de COVID-19, les fans sont de retour pour cette saison. *La première édition des 24 Heures Motos a eu lieu les 22 et 23 avril 1978 et a vu la victoire de Jean-Claude Chemarin et Christian Léon sur une Honda.*Elle faisait suite au Bol d'Or, l'autre course classique française de 24 heures figurant au programme de l'EWC, relocalisée sur le circuit Paul Ricard après le rendez-vous de 1977.NOUVEAUTÉ : TROPHÉE DUNLOP SUPERSTOCKNouveau pour 2022, le Dunlop Superstock Trophy est une initiative conjointe du promoteur de l'EWC, Discovery Sports Events, de Dunlop et des promoteurs des différentes courses de l'EWC. Il fait suite à la nomination de Dunlop comme fournisseur unique de pneus pour la catégorie Superstock (SST).Toutes les équipes se voient attribuer le même nombre de pneus pour chaque course et il y a deux choix de type de gomme pour l'avant comme pour l'arrière. Un système de récompenses est mis en place, les équipes recevant des pneus gratuits en fonction de leur résultat en course. Par exemple, si une équipe se voit attribuer 20 pneus et en reçoit 15 pour avoir gagné la course, une facture de cinq pneus est émise.David Chevallier, prétendant au Dunlop Superstock Trophy au sein de l'équipe Falcon Racing, déclare : "Évidemment, un podium sur l'ensemble de la saison serait magnifique et nous avons le droit de rêver. Après tout, avec cette équipe, nous sommes déjà dans un rêve et nous pouvons faire de belles choses ensemble."Les concurrents du Dunlop Superstock Trophy sont éligibles pour la Coupe du Monde d'Endurance FIM, qui est disputée lors des 24 Heures Motos, des 24H SPA EWC Motos et du Bol d'Or. Le Dunlop Independent Trophy, décerné pour la dernière fois en 2021, n'existe plus, bien que les équipes qui concourent sans le soutien d'un fabricant de motos, que ce soit en Formula EWC ou en Superstock, puissent toujours courir pour leur propre Independent Trophy.Dunlop Superstock Trophy : les teams (par ordre des numéros de course)Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, Team 202, BMRT 3D Maxxess Nevers, TRT27 Bazar 2 La Bécane, Team 33 Louit April Moto, JMA Racing – Action Bike, 3ART Best of Bike, RAC 41 ChromeBurner, No Limits Motor Team, National Motos, Players, OG Motorsport by Sarazin, Pitlane Endurance – JP3, Énergie Endurance 91, Team LH Racing, ADSS97, Aviobike, Falcon Racing, Wójcik Racing Team STKQUOI DE NEUF EN 2022 ?Un résumé de certains des changements apportés au Championnat du Monde d'Endurance FIM 2022 sera publié la semaine prochaine.L'ACO a organisé sa première course de vélo en septembre 1912, bien avant l'inauguration du Circuit Bugatti en septembre 1966 avec une piste de 4,422 kilomètres. Utilisant une partie du Circuit de La Sarthe, dont la célèbre ligne droite de départ et d'arrivée, les Esses Dunlop et la Chicane Ford, ainsi qu'une section plus sinueuse de l'intérieur du tracé, la première course d'endurance pour motos sur le Circuit Bugatti a eu lieu en 1969, tandis que le tracé actuel de 4,185 kilomètres est utilisé depuis 2008. En plus d'accueillir l'EWC, le circuit Bugatti accueille le Grand Prix de France MotoGP.LE CHIFFRE : 33Au total, 33 équipes se sont inscrites pour le Championnat du Monde d'Endurance FIM 2022, dont 14 dans la catégorie Formula EWC et 19 dans la catégorie Superstock.Florian Alt, Allemagne (Viltaïs Racing Igol, Yamaha YZF - R1)"Nous avons un line-up inédit pour 2022 avec mes nouveaux coéquipiers Steven Odendaal, Erwan Nigon et James Westmoreland, et je suis vraiment heureux de les avoir dans l'équipe. Il semble que nous nous entendions tous très bien et nous avons tous les mêmes intentions pour les réglages de la moto. L'équipe a travaillé dur pendant l'hiver pour rendre la moto plus confortable et plus facile à piloter pendant les 24 heures. Nous sommes très sereins, trèst concentrés et les tests ont été vraiment positifs.""La première journée [du Pré-Test] s'est bien déroulée, dans des conditions sèches avec du soleil. Nous avons pu réaliser de bons chronos en conditions de course. Nous sommes assez satisfaits des nouveaux réglages et des évolutions de la moto. C'est de bon augure pour la course. J'ai eu la seule opportunité de la journée de partir avec des pneus neufs pour un tour rapide, mais j'ai fait un high side entre le virage Dunlop et celui de la Chapelle. La chute a été assez rapide, et ensuite il a commencé à pleuvoir. Comme je ressentais une petite douleur à la cheville, je n'ai pas roulé le deuxième jour afin de récupérer et d'être en forme pour la course.""Nous avions dit que l'objectif [le premier matin du Pré-Test] était juste de retrouver le feeling avec les pneus et la moto, mais les temps ont été vraiment bons et j'étais super content. C'était bon pour la confiance et je souriais dans le casque de protection quand j'ai vu le chrono. Nous avons de nouveaux étriers de freins Brembo et un nouveau système de freinage. Nous avons également apporté quelques modifications à l'électronique pour pouvoir améliorer les temps au tour.""C'est clairement une grande opportunité pour moi d'être avec Ducati, la marque avec laquelle mon frère [Carlos] a gagné son titre mondial en Superbike. Pour moi, ce serait génial [de faire la même chose] et j'essaie de faire de mon mieux. C'est drôle parce que ma première année avec Yamaha, j'ai été Champion du monde et ma première année avec Kawasaki, j'ai été Champion du monde – donc ce serait bien d'être Champion du monde [pour ma première année] avec Ducati. Je rêve peut-être, mais pourquoi pas ? L'équipe a déjà beaucoup appris et je suis heureux de prendre part à ce projet. Je vais utiliser toute mon expérience sur chaque point pour l'aider à aller plus loin. C'est une nouvelle aventure avec une marque spéciale et je suis impatient."Jérémy Guarnoni, France (BMW Motorrad World Endurance Team, BMW M1000RR)"C'était vraiment deux bonnes journées d'essais parce que nous avons eu de l'action sur le sec, mais aussi roulé sur le mouillé. Nous avons donc pu essayer la moto dans absolument toutes les conditions et c'est vraiment important en vue d'une course de 24 heures. La moto était bonne sur le mouillé et nous avons un bon rythme également sur le sec. Nous avons encore du travail à faire, notamment pour nous préparer à réaliser le meilleur chrono en qualifications, où nous avons encore beaucoup de potentiel. Globalement, je suis heureux et l'ensemble des pilotes, de l'équipe et de la moto peut se battre pour la victoire. Nous devons juste travailler un peu plus pendant la semaine de course et essayer de faire de notre mieux.""L'objectif principal [du Pré-Test était] de me sentir à l'aise sur la moto, mais aussi de découvrir toute l'équipe. J'ai une confiance totale en Gilles Stafler, qui a une grande expérience de l'endurance, et je sais que la moto sera compétitive d'entrée. Il y a évidemment des points à améliorer, mais je sais que nous serons prêts pour les 24 Heures Motos. La moto est très solide, ce qui est extrêmement important pour nous, les pilotes, car nous devons avoir confiance en elle et être capables de rouler en toute sécurité. Je suis à l'aise avec elle et j'en suis très heureux. Je sais que nous allons nous battre pour la victoire. Tous les pilotes sont très expérimentés, ils roulent très bien et nous sommes assez constants dans notre façon de piloter, ce qui est un gros plus pour les performances de la machine.""Nous avons fait beaucoup de travail positif [pendant le Pré-Test] sur l'électronique, le châssis et le réglage des pneus avec différents types de gomme pour différentes conditions, et nous nous sommes mis au travail avec toute l'équipe. Nous essayons d'avoir un rythme régulier qui soit vraiment bon pour nous, et notre rythme de course est très bon. Nous allons dans la bonne direction avec la moto et nous sommes impatients de participer à la course."DERNIERS VAINQUEURS2021 :Yoshimura SERT Motul (Gregg Black, Xavier Siméon, Sylvain Guintoli) 855 toursF.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Freddy Foray, Mike De Meglio) 816 toursTeam SRC Kawasaki France (Jérémy Guarnoni, David Checa, Erwan Nigon) 839 toursF.C.C. TSR Honda France (Josh Hook, Freddy Foray, Alan Techer) 843 toursGMT94 Yamaha (Mike Di Meglio, David Checa, Niccolò Canepa) 860 toursHORAIRES PROVISOIRESLes principaux horaires du FIM EWC :Jeudi 14 avril :09h45-11h45 : Essais Libres16h00-16h20 : Première Qualification (Pilote Bleu)16h30-16h50 : Première Qualification (Pilote Jaune)17h00-17h20 : Première Qualification (Pilote Rouge)17h30-17h50 : Première Qualification (Pilote Vert)20h30-22h00 : Essais de nuit10h20-10h40 : Seconde Qualification (Pilote Bleu)10h50-11h10 : Seconde Qualification (Pilote Jaune)11h20-11h40 : Seconde Qualification (Pilote Rouge)11h50-12h10 : Seconde Qualification (Pilote Vert)12h45 : Conférence de presse d'après-qualificationsSamedi 16 avril :09h00-09h45 : Warm-up15h00 : Départ des 45e 24 Heures MotosDimanche 17 avril :15h00 : Arrivée des 45e 24 Heures Motos15h05 : Podium15h30 : Conférence de presse d'après-courseLIVE TIMING24 Heures Motos (14-17 avril) : https://www.its-live.net/#/live/ewc/2022 Essais privés (12 avril) : https://www.its-live.net/#/live/its/2022 LISTE DES ENGAGÉSLa liste des engagés définitive et des détails sur les 33 équipes permanentes du FIM EWC seront mis en ligne prochainement sur FIMEWC.com.