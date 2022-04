Le YART Yamaha Official EWC Team a repris là où il s’était arrêté hier en continuant à être la référence lors du pré-test officiel des 24 Heures Motos, qui ouvrira la saison 2022 du Championnat du monde d’Endurance FIM du 14 au 17 avril.

Après avoir été le plus rapide lors des deux séances d’hier Mans, le YART a terminé la troisième en tête avec Marvin Fritz qui a réalisé le meilleur tour en 1 min 40 s.358s sur le circuit Bugatti long de 4,185 kilomètres et rendu humide par la pluie tombée dans la nuit.

BMW Motorrad World Endurance Team s’est classé deuxième avec un temps de 1 min 41 s.656s, suivi de Yoshimura SERT Motul et Univers Racing Motorsports, qui a donné le ton dans la catégorie Superstock avec sa Kawasaki ZX 10R. Vitaïls Racing Igol venait ensuite, suivi par l’équipe ERC Endurance (Ducati).

À l’issue de cette séance 3, Robin Mulhauser, le quatrième pilote du YART, a déclaré : “Le package de l’équipe est parfait en ce moment, les trois pilotes principaux sont très performants, en forme et prêts pour la saison. La moto fonctionne parfaitement sur le mouillé, le sec, les conditions mixtes, donc l’équipe est maintenant en bonne forme et prête pour les 24 Heures Motos – et c’est pourquoi elle est devant.”

“Personnellement, en tant que quatrième pilote, je ne roule pas beaucoup mais j’apprends toujours et ça fonctionne parfaitement.”

La séance 4 concluant le pré-test des 24 Heures Motos se déroulera de 14 h à 18 h CET.

