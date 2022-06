Le Team Aviobike va faire ses débuts sur le Circuit de Spa-Francorchamps avec un équipage modifié pour la deuxième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM 2022.

L’équipe italienne a recruté Yves Lindegger, le pilote suisse vice-champion de Superbike et doté d’une expérience considérable des Yamaha de course, aux côtés de l’Autrichien Patrick Dangl et de l’Italien Anthony Croppi. Lindegger remplace Gerold Gesslbauer, absent pour raisons personnelles. Le team manager Giovanni Baggi poursuivra quant à lui dans son autre rôle de quatrième pilote.



“Ce circuit est tout simplement merveilleux : long, technique, avec de nombreuses pentes”, a déclaré Baggi.“Ça va être une course très longue et très difficile, également parce que nous faisons nos débuts sur cette piste. Nous sommes heureux d’être là et allons essayer de faire vivre cette expérience à nos fans et nos sponsors grâce à notre compte Instagram @aviobikeofficial.”

Ad

FIM EWC Qui va où en EWC pour la manche de Spa ? IL Y A 30 MINUTES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le YART prend ses marques aux essais EWC à Spa IL Y A UNE HEURE