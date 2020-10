Les équipes polonaises sont particulièrement performantes cette saison. Le team LRP Poland signe son meilleur résultat depuis son entrée en Championnat du Monde FIM EWC en 2016. La BMW noire et jaune de Bartlomiej Lewandowski, patron et pilote de cette équipe, a terminé dans les points EWC sur les quatre courses de la saison. LRP Poland a particulièrement progressé en fin de saison avec une 14e place aux 24 Heures Motos avec Kamil Krzemień, Dominik Vincon et Bartlomiej Lewandowski et une 9e position à l’arrivée aux 12 Hours of Estoril avec Philipp Steinmayr en remplacement de Dominik Vincon. Jan Bühn et Marc Neumann étaient au guidon de la BMW #90 en début de saison.