Engagée en Championnat du Monde FIM EWC depuis 2016, LRP Poland a signé sa meilleure saison l’an dernier. 10e au classement mondial, l’équipe polonaise sur BMW repart avec de grandes ambitions pour 2021.

Dirigé par Bartlomiej Lewandowski, LRP Poland a bouclé une belle fin de saison en 2020. 14e aux 24 Heures Motos et 9e aux 12 Hours of Estoril, ce team polonais privé veut encore progresser dans le Top10 mondial cette année.

Pour cela, Bartlomiej Lewandowski, qui est aussi pilote du LRP Poland, a confirmé au guidon le jeune champion polonais Kamil Krzemień et l’Allemand Dominik Vincon. Ils étaient les trois artisans d’une arrivée dans le Top15 aux 24 Heures Motos 2020. Ce trio sera au guidon d’une BMW S1000RR 2021 chaussée en Pirelli.

« 2021 est un tout nouveau départ pour nous, précise Bartlomiej Lewandowski. Nous avons une nouvelle moto, une toute nouvelle déco et le soutien toujours plus important de BMW avec un équipage fiable et de grandes ambitions. Notre objectif est de nous rapprocher du podium FIM EWC. »

Bartlomiej Lewandowski et Kamil Krzemień porteront aussi cette saison les couleurs du LRP Poland en championnat allemand IDM Superbike.

