Lucy Glöckner, reine de Pikes Peak

Deuxième sur 27 motos engagées et victorieuse dans sa catégorie, la pilote allemande du Team GERT56 a fait sensation au Pikes Peak International Hill Climb.

Seule femme au départ de cette étonnante course en montagne (plus de 20 km et près de 160 virages à plus de 2000 m d’altitude) disputée le 30 juin dans le Colorado aux Etats-Unis, Lucy Glöckner, s’impose dans la classe Exhibition Powersport en signant le 2e meilleur temps de la catégorie motos.

Pilote d’Endurance remarquée du Team GERT56 en FIM EWC, Lucy Glöckner adore les défis. Armée de sa BMW S1000R, équipée pour cet exercice d’un guidon haut et large, Lucy passe aussi sous la barre des 10 mn avec une montée en 9’58.878.

Une belle progression puisque, l’an dernier pour sa première participation, Lucy Glöckner avait terminé 5e en 10’21.932.

L’édition 2019 a malheureusement été marquée par la disparition d’un des meilleurs pilotes de cette épreuve, Carlin Dunne, qui a chuté dimanche peu avant la ligne d’arrivée.

