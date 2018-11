Maco Racing fête ses 20 ans

Créé en 1998, Maco Racing fête cette semaine ses 20 ans d’existence. Cette équipe slovaque inscrit son nom depuis 15 ans sur les tablettes de l’Endurance Mondiale.

L’équipe slovaque souffle cette semaine ses 20 bougies à Bratislava. Créée en 1998 par Martin Kuzma, alors pilote et team manager, Maco Moto Racing fait ses premiers tours de roues en vitesse. Epaulé par Denisa Grešková, Maco Moto Racing fait son entrée en championnat du monde FIM EWC dès 2003. Aujourd’hui simplement nommé Maco Racing, l’équipe slovaque fête donc ses 20 ans de compétition mais aussi ses 15 ans en Endurance.

La Yamaha #14 du Maco Racing marque ses premiers points en EWC en 2004 aux Zhuhai 6 Hours et aux 12 Horas de Albacete. Depuis, l’équipe n’a plus quitté le monde de l’Endurance. Maco Racing signe son premier podium aux 8 Hours of Doha 2008 et enregistre sa meilleure saison en 2016-2017 avec une 6e place au Championnat du monde FIM EWC.

Bon anniversaire à Maco Racing !

