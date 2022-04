Étienne Masson, nouveau venu dans l’équipe Webike SRC Kawasaki France cette année, s’attend à être opérationnel dès le début du Championnat du Monde d’Endurance FIM 2022 qui débutera au Mans la semaine prochaine (14-17 avril).

Masson est associé à Randy de Puniet et Florian Marino dans l’équipe de Gilles Stafler et a de grands espoirs pour la Kawasaki ZX10RR, qui est équipée d’une nouvelle électronique.



S’exprimant après le Pre-Test des 24 Heures Motos, qui ouvrent la saison EWC, Masson a déclaré :“L’objectif principal [du Pre-Test] était de me sentir à l’aise sur la moto, mais aussi de découvrir toute l’équipe. J’ai une confiance totale en Gilles Stafler, qui a une grande expérience des courses d’endurance, et je sais que la moto sera compétitive dès le départ.”



“Il y a évidemment des domaines dans lesquels progresser, mais je sais que nous serons prêts pour les 24 Heures Motos. La moto est très solide, ce qui est extrêmement important pour nous, les pilotes, car nous devons avoir confiance en la moto et être en mesure de rouler en toute sécurité. Je suis à l’aise avec elle et j’en suis très heureux. Je sais que nous allons nous battre pour la victoire. Tous les pilotes sont très expérimentés, ils roulent très bien et nous sommes assez constants dans notre façon de piloter, ce qui est un gros plus pour les performances de la machine.”

Ad

FIM EWC L’heure du lancement pour la saison 2022 du FIM EWC au Mans IL Y A 20 HEURES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Davies remplaçant de Zanetti pour l’ouverture de l’EWC 08/04/2022 À 14:48