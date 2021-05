Matthieu Lussiana sera au guidon de la Yamaha 18 avec Hugo Clère et Johan Nigon aux 24 Heures Motos. Il remplace Bastien Mackels retenu sur le championnat allemand IDM le même week-end.

Le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore a recomposé son équipage pour libérer Bastien Mackels. Le pilote belge est engagé en IDM Superbike. Troisième à l’issue de la première manche le week-end dernier, Bastien Mackels doit disputer la deuxième manche les 12 et 13 juin à Most en même temps que les 24 Heures Motos, suite au report de cette première course FIM EWC 2021 d’avril à juin.

Matthieu Lussiana intègre donc l’équipe 18. Le pilote français a une dizaine d’années d’expérience en Endurance. Il était au guidon de la Yamaha 3ART ces trois dernières saisons avec des places dans le Top10.

Il partagera le guidon de la Yamaha Superstock du Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore avec deux autres pilotes français, Hugo Clère et Johan Nigon.

