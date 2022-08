Marvin Fritz, pilote du YART – Yamaha Official Team EWC, s’est montré le plus rapide sur une piste de Suzuka mouillée mais séchante lors des essais de nuit retardés en vue des 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM.

Le pilote allemand de la Yamaha n° 7 a réalisé son chrono dans les dix dernières minutes de cette séance d’une heure, sur les pneus pluie de Bridgestone, devançant le local Kazuki Watanabe au guidon de la Suzuki GSX-R1000R n° 1 de Yoshimura SERT Motul.Le temps de 2’23”908 de Fritz est près d’une demi-seconde plus rapide que celui établi un peu tôt par le Japonais, lui aussi en Bridgestone pluie.Sur la ZX-10R n° 10 du Kawasaki Racing Team Suzuka 8H, Jonathan Rea a pris la troisième place en 2’24”520, alors que le concurrent suivant de l’EWC a été Webike SRC Kawasaki France avec sa ZX-10RR n° 11.Une course de natation ou de bateaux pneumatiques aurait pu être la principale de cette fin de journée. La pitlane devant être nettoyée après un déluge, la séance prévue à 18h30 locale a dû être décalée mais 15 minutes ont suffi pour qu’elle puisse être lancée.Alors qu’elle figurait parmi les plus performantes sur le sec, la CBR1000RR-RSP n° 33 du Team HRC a été la treizième moto la plus rapide, avec un temps près de huit secondes plus lent que le meilleur, illustrant à quel point le temps était humide – ou simplement le ait qu’il n’y avait rien à prouver en prenant des risques lors de ces runs de nuit sur le mouillé.Le déroulement du week-end des 43e Coca-Cola 8 heures de Suzuka doit reprendre avec les Essais Libres 2, demain à partir de 14h15 heure locale (7h15 CET et à Paris).