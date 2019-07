Le pilote du F.C.C. TSR Honda France termine 3e de la toute première course MotoE de l’histoire disputée dimanche sur le Sachsenring.

Mike Di Meglio est une nouvelle fois le pilote FIM EWC le plus à l’aise au guidon des motos électriques Energica du championnat du monde FIM Enel MotoE. Engagé avec cinq autres pilotes du championnat du monde FIM EWC sur cette course au Sachsenring, le pilote du F.C.C. TSR Honda France se battait pour la victoire quand la course a été écourtée sur drapeau rouge à cinq tours au lieu de sept suite à une chute.

Mike Di Meglio termine 3e de cette toute première course MotoE de l’histoire derrière Niki Tuuli, parti en pole, et Bradley Smith.

Xavier Siméon (pilote VRD Igol Pierret Expériences en FIM EWC) termine 7e, Niccolò Canepa (YART Yamaha) 12e, Kenny Foray (Team ERC-BMW Motorrad Endurance) 14e, Josh Hook (F.C.C. TSR Honda France) 15e et Randy de Puniet (Honda Endurance Racing) 17e.

On retrouvera Mike Di Meglio, Josh Hook et Niccolò Canepa dans quelques jours au Japon pour les tests officiels des Suzuka 8 Hours.

L’article Mike Di Meglio sur le podium MotoE est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com