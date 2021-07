Le pilote du Tati Team Beringer Racing est récompensé pour son geste de solidarité envers Xavier Simeon, pilote Yoshimura SERT Motul, après leur accrochage en course. Xavier Simeon a tenu à remettre lui-même l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy à Morgan Berchet.

Les 12 Hours of Estoril avaient déjà connu bon nombre de rebondissements quand un accrochage spectaculaire s’est produit à mi-course entre le Tati Team Beringer Racing et la Suzuki du Yoshimura SERT Motul.

Au guidon de la Kawasaki du Tati Team Beringer Racing en 4e position, Morgan Berchet était à l’approche d’un pilote attardé. La Suzuki officielle était 5e et en pleine remontée suite à une chute quelques heures plus tôt. Surpris au freinage derrière le Tati Team Beringer Racing et une machine moins rapide, Xavier Simeon n’a pas pu éviter la roue arrière de Morgan Berchet.

Dans cette double chute spectaculaire pour les deux pilotes, Xavier Simeon a été particulièrement sonné. Malgré l’enjeu sportif pour le Tati Team Beringer Racing et la manœuvre manquée du pilote Suzuki, Morgan Berchet a immédiatement couru soutenir Xavier Simeon en bord de piste.

Ce geste de solidarité entre pilotes a été récompensé par Xavier Simeon lui-même. Il a remis l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy à Morgan Berchet sur le podium des 12 Hours of Estoril.

L’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy est décerné par un jury sur chaque épreuve du championnat FIM EWC pour faire vivre le caractère et l’esprit sportif d’Anthony Delhalle, pilote du Suzuki Endurance Racing Team, décédé en mars 2017.

