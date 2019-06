Moto Ain fête sa Coupe du Monde

Moto Ain, vainqueur de la Coupe du Monde FIM d’Endurance, a fêté sa victoire dans les rues de Bourg-en-Bresse, fief de cette équipe française.

Réunis samedi chez Moto Ain, concession de son team manager, Pierre Chapuis, tous les amis et les partenaires de cette équipe victorieuse à Oschersleben sont venus fêter leurs héros.

Une grande parade moto, conduite par la Yamaha #96 Moto Ain pilotée par Roberto Rolfo, a mené tout le monde en centre ville pour une séance de dédicaces des trois pilotes Moto Ain, Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Stefan Hill.

Parmi les invités surprises et amis de Moto Ain venus saluer cette victoire, on a vu Loris Baz, pilote du championnat du monde FIM Superbike, Etienne Masson, pilote du Suzuki Endurance Racing Team et Hugo Clère, pilote du Junior Team LMS Suzuki.

https://youtu.be/df6x1uohwc8

