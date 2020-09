Dixième et premier Superstock sur la grille de départ aux 12 Hours of Estoril, Moto Ain pointe en 8e position après 3h de course. L’équipe française a pris une très bonne option pour la victoire dans sa catégorie mais aussi pour remporter la Coupe du Monde FIM Superstock 2019-2020 après celle décrochée la saison dernière.