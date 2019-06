En 7e position à trois heures de l’arrivée, Moto Ain semble avoir pris une bonne option sur la Coupe du Monde FIM d’Endurance alors que ses principaux adversaires pointent hors des points.

La catégorie Superstock est en vedette à Oschersleben. La finale se joue ici en Allemagne. Alors que le GERT56 by GS Yuasa arrivait en tête du classement, cette équipe allemande semblait bien avoir perdu ses chances de victoire après une panne d’essence mais a attaqué une remontée vers les points.

Autre favori, le Junior Team LMS Suzuki a longtemps mené en catégorie Superstock mais une chute puis une alerte technique l’ont aussi relégué au delà de la 20e place et des points.

La meilleure opération est signée par Moto Ain. Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Stefan Hill ont calé la Yamaha #96 dans le Top 10.

A trois heures de l’arrivée, Moto Ain est 7e ce qui lui permettrait de décrocher la Coupe du Monde FIM d’Endurance 2018-2019 ce soir en Allemagne.

Dans cette catégorie Superstock, on notera aussi la belle course depuis le départ du Team 18 Sapeurs Pompiers. Après 5 heures de course, il pointe 9e devant le Wójcik Racing Team 2 et le BMRT 3D Maccio Racing qui se bat aussi pour la victoire en Coupe du Monde. Il faudrait pour cela qu’il devance Moto Ain à l’arrivée des 8 Hours of Oschersleben.

Rendez-vous à 21 h pour le dénouement de cette course à suspense.

8 Hours of Oschersleben - Classement après 5 h de course

L’article Moto Ain sur la route de la Coupe du Monde est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com