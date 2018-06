Moto Ain signe un week-end parfait à Oschersleben : une 6e place à l’arrivée et une double victoire en Superstock et en EWC Dunlop Independent Trophy. Moto Ain devance le Tati Team Beaujolais Racing et Mototech EWC Team après une course remarquable en Allemagne. L’article Moto Ain, vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy en Allemagne est apparu en premier sur FIM EWC.

Moto Ain enregistre sa seconde victoire de la saison en EWC Dunlop Independent Trophy. L’équipe Moto Ain et ses pilotes, Roberto Rolfo, Alexis Masbou et Christoffer Bergman, ont tout donné en piste et dans les stands pour se caler rapidement dans le Top10 et terminer 6e à l’arrivée et 1er Superstock. Moto Ain (Yamaha) décroche en prime les 4 000 € accordés au vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy mais aussi la 3e place en Coupe du monde FIM EWC Superstock 2017-2018.

Régulièrement dans le trio de tête de l’EWC Dunlop Independent Trophy, le Tati Team Beaujolais Racing (Kawasaki) empoche les 3 000 € de primes Dunlop à Oschersleben. Après avoir parfaitement géré leur course, Julien Enjolras, Julien Pilot et Kevin Denis terminent 8e en Allemagne. Une 3e place sur le podium Superstock permet aussi au Tati Team Beaujolais Racing de s’emparer de la Coupe du monde FIM EWC Superstock 2017-2018Mototech EWC Team rentre pour la première fois dans le trio de tête en EWC Dunlop Independent Trophy. Cette équipe belge sur Yamaha termine 16e avec Marty Debruyne, Bram Lambrechts et Arnaud de Kimpe. Ils décrochent la prime de 2 700 € accordée en EWC Dunlop Independent Trophy.

Sept autres équipes privées équipées en Dunlop ont été récompensées aux 8 Hours of Oschersleben par des primes de 2 300 € à 500 € pour le 10e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit cette saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur.

8 Hours of Oschersleben 2018 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy

CL N° TEAM NAT BIKE MODEL CAT PRIZE 1 96 MOTO AIN FRA Yamaha YZF-R1 SST 4 000 € 2 4 TATI TEAM BEAUJOLAIS RACING FRA Kawasaki ZX-10R SST 3 000 € 3 61 MOTOTECH EWC TEAM BEL Yamaha YZF-R1 EWC 2 700 € 4 41 RAC 41 FRA Honda CBR 1000 RR SST 2 300 € 5 3 A M MOTO RACING COMPETITION FRA Kawasaki ZX-10R SST 2 000 € 6 15 ARLOWS RACING TEAM GER Suzuki GSX-R 1000 SST 1 750 € 7 70 COOK RACING 07 FRA Kawasaki ZX-10R SST 1 500 € 8 34 JMA MOTOS ACTION BIKE FRA Suzuki GSX-R 1000 SST 1 250 € 9 12 SPEEDTEAM 72 FRA Yamaha YZF-R1 SST 1 000 € 10 31 CPE MOTORSPORT GBR Suzuki GSX-R 1000 SST 500 € 11 77 WOJCIK RACING TEAM POL Yamaha YZF-R1 SST -

