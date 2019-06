Moto Ain, vainqueur en EWC Dunlop Independent Trophy

Carton plein en Allemagne pour Moto Ain qui décroche la prime de 4 000 € du vainqueur en EWC Dunlop Independent Trophy, la victoire en Superstock et la Coupe du Monde FIM d’Endurance. Moto Ain s’impose devant le Wójcik Racing Team 2 et BMRT 3D Maccio Racing. Sur cette course, l’EWC Dunlop Independent Trophy permet d’allouer 20 000 € aux dix meilleures équipes privées équipées en Dunlop.

Moto Ain vient de boucler la plus belle course de sa saison. 4e à l’arrivée en Allemagne et 1er Superstock au guidon de la Yamaha Moto Ain, Roberto Rolfo, Robin Mulhauser et Stefan Hill décrochent la Coupe du Monde FIM d’Endurance et offre à Moto Ain la prime de 4 000 € accordée au vainqueur EWC Dunlop Independent Trophy. L’équipe polonaise Wójcik Racing Team 2 avec Marek Szkopek, Kamil Krzemien et Philipp Steinmayr, 6e à l’arrivée, reçoit la prime de 3 000 € attribuée au 2e équipage classé de ce trophée Dunlop sur les courses de 8 heures.

BMRT 3D Maccio Racing complète le podium EWC Dunlop Independent Trophy grâce à Anthony Loiseau, Jonathan Hardt et Jimmy Maccio. A la clé, 2 700 €, prime réservée au 3e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Sept autres équipes privées équipées en Dunlop sont récompensées aux 8 Hours of Oschersleben. Ils ont reçu des primes de 2 300 € à 500 € pour le 10e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit pour la 4e saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur.

8 Hours of Oschersleben 2019 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy

CL N° TEAMS NAT BIKE MODEL CAT PRIZES 1 96 Moto Ain FRA Yamaha YZF-R1 SST 4 000 € 2 777 Wójcik Racing Team 2 POL Yamaha YZF-R1 SST 3 000 € 3 24 BMRT 3D Maccio Racing FRA Kawasaki ZX-10R SST 2 700 € 4 18 Team 18 Sapeurs Pompiers FRA Kawasaki ZX-10R SST 2 300 € 5 34 JMA Motos Action Bike FRA Suzuki GSX-R 1000 SST 2 000 € 6 77 Wójcik Racing Team POL Yamaha YZF-R1 EWC 1 750 € 7 156 Players FRA Kawasaki ZX-10R SST 1 500 € 8 22 Team 202 FRA Yamaha YZF-R1 SST 1 250 € 9 91 Energie Endurance 91 FRA Kawasaki ZX-10R SST 1 000 € 10 17 Aprilia Grebenstein GER Aprilia RSV4 100 RF EWC 500 € 11 31 British Endurance RT GBR Suzuki GSX-R 1000 SST / 12 12 LCR Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST /

