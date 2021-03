Vainqueur de la Coupe du Monde FIM d’Endurance ces deux dernières saisons, Moto Ain se lance dans la cour des grands en catégorie EWC. Ce team français sur Yamaha change aussi de manufacturier et entrera en piste avec Dunlop.

Cette équipe privée managée par Pierre Chapuis a pris ses habitudes sur les podiums Superstock depuis son entrée sur le Championnat du Monde FIM EWC en 2016. L’Italien Roberto Rolfo, vice-champion du monde GP250 également remarqué en championnat du monde Supersport, et le Suisse Robin Mulhauser, issu du Moto2, ont décroché l’an dernier leur deuxième Coupe du Monde FIM Superstock consécutive.

Roberto Rolfo et Robin Mulhauser restent les piliers de cette équipe ambitieuse qui attaque sa première saison en catégorie EWC. Le troisième pilote Moto Ain de même envergure devrait être annoncé prochainement.

Si Moto Ain reste fidèle à la Yamaha R1 mais elle sera chaussée en pneumatiques Dunlop en 2021 pour attaquer cette première saison en EWC.

Pierre Chapuis, team manager, ne cache pas ses ambitions.

« Nous y allons de façon humble car il faut apprendre la catégorie. Mais nous avons fait des places de 4e au général avec une moto stock l’an dernier, donc nous n’y allons pas pour faire moins bien. Le but du jeu sera de se rapprocher des leaders. Nous avons beaucoup travaillé sur la machine au niveau du freinage, de la boite de vitesse et du profil du réservoir. Dans un souci économique, nous avons fabriqué nous-mêmes tous nos systèmes de montages de roues. Et surtout nous avons enchainé beaucoup de kilomètres pour être performant le plus tôt possible. »

