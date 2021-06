Vainqueur Superstock et 4e à l’arrivée des 24 Heures Motos 2021, le Honda National Motos a fait une course sans problème mécanique majeur mais particulièrement éprouvante pour toute l’équipe. Son team manager, Stéphane Haddadj, nous raconte leurs 24 heures.

« La technique nous a épargné mais la gestion humaine des pilotes a été difficile. Stéphane Egéa et Guillaume Antiga ont quasiment fait la course à deux. Handicapé par une ancienne blessure à la main droite, Kevin Trueb n’a pu assurer plus de 3 relais. Il a donc fallu accompagner Stéphane et Guillaume et réorganiser notre gestion pilote pour optimiser leurs temps de récupération. Il y a des moments où la fatigue a pris le dessus, ils ont douté et j’ai dû les motiver et les accompagner. Il ne fallait pas se mettre en danger mais garder du rythme pour rester dans le peloton de tête. Cela a été une course éprouvante pour moi aussi. J’ai constamment suivi leur préparation, vérifié qu’ils passent aux soins kiné, qu’ils mangent et boivent correctement malgré leur grande fatigue. »

Nouveau favori en Superstock, National Motos a déjà inscrit son nom dans les tablettes des 24 Heures Motos. L’équipe privée de ce concessionnaire Honda de la région parisienne a gagné l’épreuve en 2006 devant le SERT. C’est d’ailleurs le premier team à remporter les 24 Heures Motos en EWC et en Superstock. La victoire Superstock 2021 a une autre saveur.

« S’il fallait noter ces deux victoires, celle d’aujourd’hui est plus méritante. En 2006, les faits de course nous ont mené en tête. En 2021, Stéphane et Guillaume ont fait une bonne partie de la course à deux et nous nous sommes battus devant sans aller à la faute. Je dédie cette victoire à tous les membres de l’équipe, nos partenaires, nos clients et supporters ainsi qu’à mon père Pipo. C’est le résultat de toutes ces dernières années de travail. »

