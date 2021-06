National Motos signe une ouverture de saison très réussie. Le team Honda s’offre la victoire en Superstock et en EWC Dunlop Independent Trophy. National Motos empoche des points importants en Coupe du Monde FIM et la prime de 7 000 € accordée au vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy devant No Limits Motor Team et Pitlane Endurance.

La Honda National Motos a gagné à la régularité. Stéphane Egéa, Guillaume Antiga et Kevin Trueb ont régulièrement pointé dans le Top7 durant la course pour terminer 4e des 24 Heures Motos 2021, premier Superstock et en tête des équipes du EWC Dunlop Independent Trophy. Cette victoire est assortie d’une prime de 7 000 €.

No Limits Motor Team, 6e à l’arrivée, a également bouclé une course dans le peloton de tête. L’équipe italienne sur Suzuki termine deuxième du EWC Dunlop Independent Trophy et monte sur la troisième marche du podium Superstock avec Luca Scassa, Alexis Masbou et Kevin Calia. No Limits Motor Team reçoit une prime de 6 000 € en EWC Dunlop Independent Trophy.

FIM EWC Yoshimura SERT Motul prend les commandes du FIM EWC 2021 IL Y A 16 HEURES

Quatrième Superstock classé, Pitlane Endurance était parti de la 28e position au départ. Maxim Pellizotti, Alex Sarrabayrouse et Adrian Parassol ont porté leur Yamaha à la 10e place à l’arrivée. Cette équipe française reçoit la prime de 5 000 € accordée au 3e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Douze autres équipes privées équipées en Dunlop ont été récompensées sur ces 24 Heures Motos. Elles reçoivent des primes de 4 000 € à 600 € pour le 15e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit pour la 6e saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur. 120 000 € seront distribués cette saison pour soutenir ces équipes participantes au EWC Dunlop Independent Trophy.

24 Heures Motos 2021 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy

Cl N° Team Nat Bike Model Cat Prizes 1 55 National Motos FRA Honda CBR1000RR SST 7 000 € 2 44 No Limits Motor Team ITA Suzuki GSXR-1000 SST 6 000 € 3 86 Pitlane Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 5 000 € 4 14 Maco Racing Team SVK Yamaha YZF-R1 EWC 4 000 € 5 65 Motobox Kremer Racing GER Yamaha YZF-R1 EWC 3 500 € 6 156 Players FRA Kawasaki ZX 10R SST 3 000 € 7 73 Team Space Moto FRA Suzuki GSXR-1000 SST 2 500 € 8 15 Team Le Mans 2 Roues FRA Aprilia RSV4 SST 2 000 € 9 91 Energie Endurance 91 FRA Kawasaki ZX 10R SST 1 800 € 10 33 Team 33 Louit April Moto FRA Kawasaki ZX 10R SST 1 200 € 11 34 JMA Motos Action Bike FRA Suzuki GSXR-1000 SST 1 000 € 12 20 Motosport Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 900 € 13 45 Metiss JBB FRA Metiss EXP 800 € 14 51 Motostand Endurance FRA Kawasaki ZX 10R SST 700 € 15 22 Team 202 FRA Yamaha YZF-R1 SST 600 € 16 53 Mana-au Compétition FRA Suzuki GSXR-1000 SST 17 777 Wójcik Racing Team 2 POL Yamaha YZF-R1 SST 18 27 TRT27 Bazar 2 la Bécane FRA Suzuki GSXR-1000 SST

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Hugo Clère reçoit l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy IL Y A 20 HEURES