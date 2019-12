National Motos, vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy

National Motos s’impose pour la première fois en EWC Dunlop Independent Trophy. Cette équipe française sur Honda décroche la prime de 4 000 € réservée au vainqueur de ce trophée Dunlop sur la première édition des 8 Hours of Sepang en Malaisie. National Motos devance le RAC 41 et le Tati Team Beaujolais Racing. 20 000 € de primes ont été allouées aux dix meilleures équipes en EWC Dunlop Independent Trophy à Sepang.

La première édition des 8 Hours of Sepang a été une course éprouvante et difficile en raison de conditions météo sur la Malaisie. Au guidon de la Honda National Motos, le Français Valentin Debise et le Japonais Hikari Okubo ont déjoué les pièges d’une piste détrempée en début de course pour s’imposer pour la première fois en EWC Dunlop Independent Trophy. Cette équipe historique en Endurance, victorieuse au Bol d’Or 2006, est de retour sur l’intégralité de la saison FIM EWC. National Motos reçoit les 4 000 € alloués au vainqueur à Sepang. Il devance une autre Honda, celle du RAC 41 engagée en Superstock et pilotée par Guillaume Antiga, Wayne Tessels et Maxime Bonnot. RAC 41 reçoit 3 000 € accordés en EWC Dunlop Independent Trophy.

Retardé par une chute en fin de course, le Tati Team Beaujolais Racing (Kawasaki) prend la 3e place de ce trophée Dunlop avec Alan Techer, Kevin Denis et Julien Enjolras. Déjà primé pour sa 3e place au Bol d’Or, le Tati Team Beaujolais Racing reçoit 2 700 € à l’arrivée des 8 Hours of Sepang.

Sept autres équipes privées équipées en Dunlop ont été récompensées sur cette toute première édition des 8 Hours of Sepang. Elles ont reçu des primes de 2 300 € à 500 € pour le 10e classé en EWC Dunlop Independent Trophy.

Reconduit pour la 5e saison par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, les organisateurs de chaque course du Championnat du Monde FIM EWC et le manufacturier Dunlop, le EWC Dunlop Independent Trophy est destiné à soutenir les équipes privées équipées en Dunlop et qui ne bénéficient pas d’une aide directe d’un constructeur. 20 000 € de primes sont accordées sur les trois courses de 8 heures. Le montant des allocations sur chacune des deux courses de 24 heures ont été augmenté cette saison des 10 000 €. Cela porte cette saison à 140 000 € le montant global des primes destinées à soutenir les équipes privées en Dunlop.

Prochain rendez-vous aux 24 Heures Motos les 18 et 19 avril au Mans.

8 Hours of Sepang 2019 – Classement EWC Dunlop Independent Trophy



Cl. N° TEAMS NAT BIKE MODEL CAT PRIZES 1 55 National Motos FRA Honda CB R1000 RR EWC 4 000 € 2 41 Rac 41 FRA Honda CB R1000 RR SST 3 000 € 3 4 Tati Team Beaujolais Racing FRA Kawasaki ZX-10R EWC 2 700 € 4 31 British Endurance Racing Team GBR Suzuki GSX-R 1000 EWC 2 300 € 5 69 Yamashina Kawasaki Ken Racing JPN Kawasaki ZX-10R EWC 2 000 € 6 34 JMA Motos Action Bike FRA Suzuki GSX-R 1000 SST 1 750 € 7 777 Wójcik Racing Team 2 POL Yamaha YZF-R1 SST 1 500 € 8 24 BMRT 3D Maxxess Nevers FRA Kawasaki ZX-10R SST 1 250 € 9 86 Pitlane Endurance FRA Yamaha YZF-R1 SST 1 000 € 10 3 AM Moto Racing Competition FRA Kawasaki ZX-10R SST 500 € 11 66 OG Motorsport by Sarazin FRA Yamaha YZF-R1 SST 12 91 Energie Endurance 91 FRA Kawasaki ZX-10R SST 13 22 Team 202 FRA Yamaha YZF-R1 SST

