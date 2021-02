« Pas de panique, affirme Mandy Kainz, team manager du YART Yamaha. Niccolò devrait être OK pour le Mans. De toute façon, Marvin Fritz et Karel Hanika sont prêts à faire la course à deux et Michael Laverty (pilote de réserve) sera aussi aux prochains tests au Mans. Donc nous avons les solutions de remplacement mais je suis très confiant pour un retour de Niccolò Canepa pour la course. »