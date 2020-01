Nico Terol chez VRD aux 24 Heures Motos

Encore un Champion du Monde chez VRD Igol Pierret Experiences. Après une première expérience l’an dernier au Mans, Nico Terol intègre l’équipe française. Le pilote espagnol sera le pilote remplaçant de ce team, 5e au Bol d’Or 2019.

Champion du Monde 125 en 2011 juste devant un certain Johann Zarco, Nico Terol sera au guidon de la Yamaha du VRD Igol Pierret Experiences aux 24 Heures Motos. Le pilote espagnol a fait une première apparition en Endurance l’an dernier. Il était au guidon de la Honda Superstock du team italien team SC-Project Paton Reparto Corse, remarquée en début de course mais contrainte à l’abandon le dimanche matin.

En 2020, il intègre l’équipe française VRD Igol Pierret Experiences comme pilote remplaçant aux côtés de Florian Alt, Florian Marino et Mathieu Gines.

« J’aime vraiment l’Endurance et le travail d’équipe, avoue Nico Terol. Il faut être très constant quelles que soient les conditions météo et il faut être précis sur chaque tour. L’équipe VRD est très performante avec un esprit gagnant et j’adore la Yamaha. Si l’objectif peut être de conquérir un nouveau titre mondial, c’est surtout de commencer une nouvelle aventure. »

Le pilote espagnol est un élément important pour le VRD Igol Pierret Experiences. « Sa première expérience lui a beaucoup plu, explique son team manager, Yannick Lucot. Il a travaillé au développement avec Dunlop et il a envie d’apprendre l’Endurance avec nous. Il devra être capable de remplacer n’importe lequel de nos pilotes, ce dont je ne doute pas. »

