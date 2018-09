No Limits reçoit l’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy au Bol d’Or

L’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy est attribué au No Limits Motor Team. Sa combativité durant les 24 heures de course au Bol d’Or lui permet d’accéder à la 3e marche du podium Superstock.

Qualifié en 20e position sur la grille de départ, No Limits Motor Team décroche son premier podium Superstock au Bol d’Or mais revient de loin.

La semaine avait mal débuté puisque l’un des pilotes de cette équipe italienne, Christian Gamarino, a chuté lors des essais et a du déclarer forfait.

No Limits Motor Team a du recomposer son équipage en faisant appel au Français Eddy Dupuy, pilote remplaçant du Junior Team LMS Suzuki, pour épauler Luca Scassa et Michael Mazzina.

Après un bon premier relais et 30 tours de piste, Luca Scassa pointait en 17e position mais à peine passée la première heure, la Suzuki #44 a du rejoindre son box en raison de problèmes de freinage. Malgré une intervention mécanique rapide, les 8 minutes passées au box ont fait plongé No Limits Motor Team en fond de classement jusqu’à la 50e place.

Pour Luca Scassa, Michael Mazzina et Eddy Dupuy, plus de 22 heures d’une fantastique remontée a alors débuté pour passer, dimanche à 15 h, en 12e position sous le drapeau à damier et prendre la 3e place en catégorie Superstock.

No Limits Motor Team a fait ses premières armes en Championnat du Monde d’Endurance en 2003. Engagé depuis la saison 2016-2017 sur l’intégralité du championnat FIM EWC, No Limits Motor Team a terminé 4e de la Coupe du Monde FIM Superstock la saison dernière.

L’Anthony Delhalle EWC Spirit Trophy récompense un pilote ou un team remarqué par une action forte durant la course : une remontée, la réparation de machine, un aide à un autre concurrent, un exploit collectif ou individuel. Cette récompense honorifique est décernée par un jury sur le championnat FIM EWC afin de faire vivre l’esprit sportif et le caractère du grand pilote qu’était Anthony Delhalle, décédé en mars 2017.

