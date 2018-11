Porté par son podium Superstock au Bol d’Or, première manche du FIM EWC 2018-2019, No Limits Motor Team consolide son équipe. Luca Scassa sera au guidon de la Suzuki italienne pour les deux prochaines années. Christian Gamarino devrait lui aussi poursuivre en 2019 avec No Limits.

12e au général et 3e en Superstock à l’arrivée d’un Bol d’Or plein d’embuches en septembre dernier, l’équipe italienne du No Limits Motor Team veut poursuivre sur cette lancée. En ligne de mire, la Coupe du monde FIM d’Endurance 2018-2019 qui met au coude à coude les meilleurs teams Superstock.

Pour viser plus haut, No Limits Motor Team vient de resigner pour les deux années à venir avec Luca Scassa. Champion italien Superbike 2008, Luca a été remarqué depuis en championnat du monde Superbike et Supersport (5e en 2011 et 8e en 2013), mais aussi en British Superbike et en MotoGP fin 2013.

Christian Gamarino devrait aussi reconfirmer sa place au guidon de la Suzuki italienne #44. Ce pilote italien a joué dans le top en championnat du monde Supersport de 2014 à 2017 (11e en 2017). Blessé lors des essais au Bol d’Or, il n’avait pas pu prendre part à la course.

No Limits Motor Team devrait annoncer prochainement son troisième pilote. La saison dernière, No Limits a terminé 4e en Coupe du Monde FIM d’Endurance Superstock avec Luca Scassa, Christian Gamarino et Michael Mazzina. Cette équipe italienne a fait ses premiers tours de roues en FIM EWC en 2003.

Plus d’infos sur No Limits Motor Team

https://www.fimewc.com/team/no-limits-motor-team/

L’article No Limits vise plus haut est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com