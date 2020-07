Nos pensées pour Horst Saiger

De notre partenaire Fimewc.com

Le pilote autrichien est très sérieusement blessé après une chute sur le Red Bull Ring. Il a été placé en coma artificiel.

Horst Saiger a longtemps été l’un des piliers du Bolliger Team Switzerland en Championnat du Monde FIM EWC. Vice-champion du monde avec l’équipe suisse en 2010, on l’a vu sur la 2e marche du podium au Bol d’Or 2010 et aux 8 Heures de Doha 2012 et sur la 3e marche aux 24 Heures Motos 2015.

Depuis 2013, Horst Saiger est aussi un spécialiste des courses sur route.

Il a lourdement chuté dimanche lors d’un entrainement sur le Red Bull Ring, apparemment suite à un problème de frein.

En raison de la gravité de ses blessures, il est actuellement placé en coma artificiel. Selon sa femme, il est dans un état grave mais stable.

L’équipe Eurosport Events adresse toutes ses pensées positives pour Horst, sa femme et ses trois enfants.

