Nouveau coup de théâtre au Bol d’Or

La casse moteur du F.C.C. TSR Honda France, leader de la course, suivie de la chute de Webike SRC Kawasaki France et du YART Yamaha, bouleverse à nouveau le Bol d’Or.

Après la suspension de la course durant la nuit en raison des conditions climatiques, le Bol d’Or vient de connaître un nouveau rebondissement.

Alors que la course avait repris son rythme sur une piste quasiment sèche, le F.C.C. TSR Honda France, leader de la course, a été stoppé par une casse moteur. Cet incident mécanique a aussi touché d’autres favoris en lutte pour la victoire. Dans le sillage de la Honda, Loris Baz au guidon de la YART Yamaha et Erwan Nigon pour le Webike SRC Kawasaki France ont été piégés par la trace d’huile. Ces chutes sans gravité pour les pilotes, imposent l’abandon des deux équipes officielles dont les machines ont pris feu.

Ce nouveau rebondissement bouleverse le classement. Derrière les safety cars, la tête de course est désormais composée de la Yamaha polonaise du Wójcik Racing Team, du Suzuki Endurance Racing Team, de la BMW Motorrad World Endurance Team et de Moto Ain, meilleur équipage Superstock.

