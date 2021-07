Après les chutes successives de deux leaders, YART – Yamaha Official EWC Team est installé en tête des 12 Hours of Estoril.

Une course folle est lancée aux 12 Hours of Estoril. Deux leaders ont chuté successivement sur une piste déjà très chaude au Portugal. La BMW Motorrad World Endurance Team a perdu la tête après 2 h 30 de course puis la chute du Yoshimura SERT Motul a placé le YART – Yamaha Official EWC Team aux commandes de la course.

Après 3 h de course, la Yamaha devance le Webike SRC Kawasaki France Trickstar, le F.C.C. TSR Honda France, VRD Igol Experiences, Tati Team Beringer Racing, Moto Ain et ERC Endurance-Ducati.

