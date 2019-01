Nouveau trio franco-britannique pour Motors Events

Motors Events s’alignera au Mans avec un nouveau trio de pilotes. Les Français Johan Nigon et Adrien Ganfornina et l’Anglais James Westmoreland seront au guidon de la Suzuki #50 engagée en Superstock.

Motors Events, vainqueur de la Coupe du Monde FIM Superstock en 2011 et en 2013, apprécie les équipages franco-britanniques. Après Kev Coghlan, engagé au Bol d’Or en septembre dernier, cette équipe française a recruté James Westmoreland. Au palmarès de ce pilote britannique de 30 ans, on trouve entre autres une 3e place en British Supersport 2018 et une 5e en BSB Superbike en 2013.

James Westmoreland fera ses premiers tours de roues en championnat du Monde FIM EWC aux côtés de deux pilotes français qui pourront le faire bénéficier de leur expérience en Endurance, Johan Nigon et Adrien Ganfornina.

Motors Events veut ainsi prendre sa revanche après un Bol d’Or très difficile en septembre. Un radiateur percé lui avait fait perdre sa place dans le top15 en début de course puis des problèmes mécaniques à répétition l’ont contraint à l’abandon.

