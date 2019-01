Nouveau trio pour Bolliger Team

L’équipe suisse attaque l’année 2019 avec un nouveau trio de pilotes. Le Néerlandais Nigel Walraven rejoint Roman Stamm et Sébastien Suchet au guidon de la Kawasaki du Bolliger Team Switzerland.

Nigel Walraven va parfaire sa connaissance de l’Endurance avec l’une des équipes la plus expérimentée du plateau mondial. Le Bolliger Team Switzerland vient de recruter ce pilote néerlandais pour attaquer la suite de la saison FIM EWC 2018-2019. Il pourra bénéficier des conseils du pilier de l’équipe Bolliger, Roman Stamm et de Sébastien Suchet qui a rejoint l’équipe suisse en 2018.

A 28 ans, Nigel Walraven, champion Superbike des Pays-Bas en 2017 et 2018, a aussi été remarqué championnat d’Europe Superstock 600 et 1000.

Il a déjà fait quelques apparitions en Endurance. Sur les 8 Hours of Oschersleben 2016, Nigel était au guidon de la Honda du Jacskon Racing. Plus récemment, on l’a vu au Bol d’Or 2018, première épreuve de la saison en cours, avec l’équipe Mototech EWC Team, 17e à l’arrivée sur le circuit du Castellet.

Nigel Walraven est donc une recrue prometteuse pour le Bolliger Team Switzerland qui a débuté la saison avec une superbe 4e place au Bol d’Or.

Plus d’informations sur le Bolliger Team Switzerland sur https://www.fimewc.com/team/bolliger-team-switzerland/

